Pranzo di solidarietà per il Centro antiviolenza

Da lanazione.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

GUALDO TADINO – Il "Tavolo contro la povertà e le fragilità sociali", istituito da qualche mese, propone la bella iniziativa del "Pranzo di solidarietà": è in programma per domenica 8 marzo nella taverna di Porta San Facondino. L’iniziativa è frutto delle sinergie solidali tra Comune e associazioni. L’hanno presentata il sindaco Massimiliano Presciutti, l’assessore al welfare, Gabriele Bazzucch, e i responsabili del Tavolo contro la povertà e le fragilità sociali: il presidente della Croce rossa locale, Roberto Gelosia, il governatore della Misericordia, Stefano De Paolis, la presidente del Cvs-Caritas. Maria Letizia Baldelli e Mauro Moretti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

pranzo di solidariet224 per il centro antiviolenza
© Lanazione.it - “Pranzo di solidarietà“ per il Centro antiviolenza

Natale al Centro Vialarga, ecco il pranzo della solidarietàBologna, 25 dicembre 2025 – Il centro commerciale Vialarga si riempie ancora una volta per un Natale all’insegna della solidarietà e dell’unione.

Inaugurato il nuovo centro antiviolenza del Campus Bio-Medico di Roma“La violenza contro le donne è un’emergenza che riguarda tutti e che impone impegno e responsabilità.

Dal Tavolo contro la povertà il Pranzo di Solidarietà per il Centro Antiviolenza | Gualdo Tadino

Video Dal Tavolo contro la povertà il Pranzo di Solidarietà per il Centro Antiviolenza | Gualdo Tadino

Temi più discussi: Pranzo di solidarietà per il Centro antiviolenza; Pranzo di Solidarietà l’8 marzo, il ricavato al Centro Antiviolenza di Gualdo Tadino; Pranzo per l’Ucraina: solidarietà concreta alla San Gaetano; Una giornata di solidarietà alla Parrocchia della Pace: pranzo comunitario per le famiglie assistite dalla Caritas.

Domani pranzo-spettacolo di solidarietà per malati NeurofibromatosiRoma, 14 feb. (askanews) – Pranzo-spettacolo dell’associazione Io ci sono. Un menù che fonde tradizione emiliana e innovazione. E una domenica ad alto tasso di comicità. Torna il tradizionale appunt ... askanews.it

pranzo di solidarietà perAipa: un pranzo di salute e amicizia nel segno della tradizioneUna grande famiglia di 54 persone si è ritrovata al Ristorante Villa dei Pini Lecco per celebrare il valore dello stare insieme della solidarietà. E’ il cuore dell’associazione AIPA (Associazione It ... merateonline.it