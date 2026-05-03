Mensa chiusa al Franchini | il Nursind chiede aiuto ai commercianti

La mensa dell'ospedale Franchini è stata chiusa, suscitando preoccupazioni tra il personale sanitario. Il sindacato Nursind ha chiesto l'intervento dei commercianti locali per trovare soluzioni alternative. La decisione di chiudere la mensa potrebbe influenzare la qualità dei pasti per i pazienti e il servizio per gli infermieri. Restano da capire chi si occuperà di fornire i pasti al personale dopo questa sospensione.

? Cosa scoprirai Come cambierà la qualità dei pasti per i pazienti del Franchini?. Chi dovrà accogliere gli infermieri dopo la chiusura della mensa?. Perché il trasporto dei pasti da Reggio preoccupa il sindacato?. Quali nuove convenzioni proporrà il Nursind ai commercianti locali?.? In Breve Nuova gestione dei pasti con preparazione a Reggio e consegna tramite camion a giugno.. Personale sanitario potrà utilizzare carta Blube presso locali convenzionati della Val d’Enza.. Bar interno all'ospedale garantirà servizio per tutti i 7 giorni della settimana.. Nursind propone ai commercianti locali convenzioni per pasti completi o a valore.. Natascia Cersosimo, segretaria del Nursind, lancia un appello urgente ai commercianti della Val d’Enza per sostenere gli infermieri del Franchini dopo la chiusura della mensa ospedaliera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mensa chiusa al Franchini: il Nursind chiede aiuto ai commercianti Notizie correlate Assalti ai bancomat, Anci Puglia chiede aiuto al Ministero: "Grave senso di insicurezza, subitointerventi"Anci Puglia ha inviato una nuova nota al Ministero dell’Interno sul fenomeno degli assalti ai bancomat, che in Puglia ha ormai raggiunto un carattere... Leggi anche: Manutenzione delle scuole, il Comune chiede aiuto ai privati Altri aggiornamenti Temi più discussi: Servono locali convenzionati per aiutare i nostri infermieri; Ospedale di Montecchio: dall’8 giugno cambia la ristorazione. È scontro tra Ausl e sindacati; Montecchio, dall’8 giugno al via il nuovo servizio di ristorazione ospedaliera; Servono locali convenzionati per aiutare i nostri infermieri. Mensa chiusa al Franchini. Sindacati e lavoratori in rivolta: L’ennesimo taglio alla sanitàIl servizio coinvolge ogni giorno oltre 450 persone che lavorano all’ospedale di Montecchio . Sono due le controproposte dell’Ausl: buoni pasto o un servizio di delivery su prenotazione . Cara Ausl ... ilrestodelcarlino.it Mensa chiusa, l’Ausl: Prova di 3-6 mesiLa decisione dell’Ausl di chiudere la mensa interna del Franchini, dopo aver determinato una levata di scudi delle organizzazioni sindacali, viene ora contestata dalle opposizioni (Viviamo Montecchio ... ilrestodelcarlino.it Mensa del Goretti chiusa, lavoratori a casa Leggi qui: https://www.studio93.it/chiude-la-mensa-del-goretti-lavoratori-a-zero-ore - facebook.com facebook #SUBIACO - Mensa scuola Oliveto Piano chiusa dai Vigili del Fuoco, il M5S: chiediamo con forza un’indagine immediata e trasparente e la verifica dello stato di sicurezza di tutti gli edifici scolastici del territorio x.com