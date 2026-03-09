Assalti ai bancomat Anci Puglia chiede aiuto al Ministero | Grave senso di insicurezza subitointerventi

L'Associazione dei Comuni in Puglia ha scritto al Ministero dell’Interno per segnalare un aumento degli assalti ai bancomat nella regione. La richiesta riguarda interventi immediati a causa del crescente senso di insicurezza tra i cittadini e le attività commerciali. La situazione è considerata ormai grave, e l’ente chiede risposte rapide per affrontare questa emergenza.

Anci Puglia ha inviato una nuova nota al Ministero dell'Interno sul fenomeno degli assalti ai bancomat, che in Puglia ha ormai raggiunto un carattere emergenziale. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ribadisce "il grave senso di insicurezza e il conseguente stato di disagio, soprattutto nei piccoli centri, percepito dai cittadini e rappresentato dai sindaci pugliesi, per il ripetersi di numerosi assalti esplosivi ai bancomat registrati nelle ultime settimane sull'intero territorio regionale".