Manutenzione delle scuole il Comune chiede aiuto ai privati

Il Comune di Latina si impegna a mantenere in ordine gli ottantaquattro plessi scolastici, ma le risorse sono poche. Per questo, ha deciso di coinvolgere i privati con un accordo di partenariato pubblico-privato.

Ottantaquattro plessi da mantenere e poche risorse in bilancio. Così, il Comune di Latina corre ai ripari chiedendo aiuto ai privati: con un partenariato pubblico-privato, appunto. L’annuncio nel corso della Commissione Istruzione, convocata per esaminare il problema del plesso di Pantanaccio.🔗 Leggi su Latinatoday.it

