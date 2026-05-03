Memorie che accolgono | il valore dei negozi storici del territorio | incontro pubblico

Il 7 maggio 2026 si terrà un convegno al Castello Dentice di Frasso di Carovigno, promosso da Confesercenti Brindisi e dal Comune. L'evento si intitola “Memorie che accolgono: il valore dei Negozi Storici del Territorio” ed è dedicato alla discussione sul ruolo e sulla rilevanza dei negozi storici locali. L'incontro pubblico coinvolgerà diverse figure e rappresentanti del settore commerciale e culturale della zona.

CAROVIGNO - Confesercenti Brindisi presenta insieme al Comune di Carovigno il convegno “Memorie che accolgono: il valore dei Negozi Storici del Territorio” - 7 maggio 2026 – Castello Dentice di Frasso, Carovigno. Appuntamento il 7 maggio 2026, alle ore 15:3 presso la sala conferenze del Castello.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Finanza e benessere: l'incontro per capire come trasformare le risorse in valore per il territorioDopo gli incontri sui capitali naturale, umano e sociale, il percorso di Officina Forlì 2026 affronta il suo quarto pilastro: il capitale finanziario. La Regione approva l'elenco dei mediatori interculturali: "Strumento che crea valore pubblico"L’elenco, approvato con determinazione del dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale numero... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Confesercenti Brindisi e Comune di Carovigno presentano il convegno: Memorie che accolgono: il valore dei Negozi Storici del Territorio; Loch Trail Cup verso il record di partecipanti: meno di un mese alla corsa in montagna che celebra la memoria storica dell’Altopiano; San Silvestro unisce i troinesi emigrati: il pellegrinaggio in Lombardia tra fede e memoria; Indentations of Memory la mostra di Janine Thüngen-Reichenbach alla Galleria Kalpa. GRAZIE Tra le mie più gradi perplessità che corrono ogni giorno in lungo e in largo nel fortunato ruolo di insegnante, ci sono quelle dedicate alle memorie. Quali memorie direte voi Quelle che permettono di ringraziare un passato che ti faccia sentire grato de - facebook.com facebook OGNI BANCO HA LA SUA STORIA.MEMORIE E LIBERTA' 24.04.2026 Settima tappa di un percorso e dialogo con il mondo della scuola, ideato dall'Archiviodi storico di Agrigento.Tra gli interventi quello del presidente Pendolino e della dirigente Dr.ssa Teston x.com