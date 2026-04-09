Finanza e benessere | l' incontro per capire come trasformare le risorse in valore per il territorio

Si è svolto un incontro dedicato al rapporto tra finanza e benessere, con l'obiettivo di analizzare come le risorse finanziarie possano contribuire allo sviluppo del territorio. Questo evento si inserisce in un percorso iniziato con incontri sui capitali naturale, umano e sociale, e rappresenta il quarto pilastro di Officina Forlì 2026, dedicato appunto al capitale finanziario.

Dopo gli incontri sui capitali naturale, umano e sociale, il percorso di Officina Forlì 2026 affronta il suo quarto pilastro: il capitale finanziario. Martedì 14 aprile, presso la nuova sala eventi della Cna di Forlì-Cesena di via Pelacano 29 a Forlì, due voci di rilievo internazionale si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Chimica ed Energia: “L’industria del territorio saprà trasformare le criticità in opportunità”Intervento del presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Danese, dopo il via libera Zes al progetto gigafactory targato Eni, in sinergia con...

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Benessere, Milano riferimento mondiale. La «legacy» dei giochi olimpiciMilano conferma i suoi primati in termini di longevità e qualità della vita ma evidenzia fragilità cui è necessario porre rimedio con una politica attiva di investimenti basata su sport e inclusione ... corriere.it

La Guardia di Finanza ha accertato il 73% di violazioni sugli interventi effettuati tra il 12 e il 25 marzo. Sotto la lente del nucleo antitrust 247 istruttorie lungo tutta la filiera - facebook.com facebook

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