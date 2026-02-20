La Regione approva l' elenco dei mediatori interculturali | Strumento che crea valore pubblico

La Regione Puglia ha ufficialmente approvato l’elenco dei mediatori interculturali, un passo che favorisce l’inclusione sociale. La decisione nasce dalla necessità di rafforzare il supporto alle comunità migranti e facilitare l’integrazione. Tra le attività principali, i mediatori aiuteranno nelle pratiche amministrative e nelle relazioni con le istituzioni. L’obiettivo è creare un servizio più strutturato e accessibile. Ora, le operatrici e gli operatori qualificati saranno pronti a intervenire sul territorio.

L'elenco, approvato con determinazione del dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale numero 192026, si compone di 154 nominativi, selezionati su 169 candidature. L'albo è strutturato sulla base delle aree provinciali di appartenenza, delle competenze linguistiche possedute e delle aree di specializzazione professionali. Le lingue rappresentate sono 55, con una prevalenza di inglese, francese, arabo, ucraino, albanese, russo e altre lingue o dialetti dei Paesi africani. Le principali specializzazioni registrate riguardano l'ambito socio-sanitario (39), l'immigrazione (35), l'istruzione (26) e la cultura (26), la giustizia (21) e l'anagrafe (13).