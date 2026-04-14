Alla Hungexpo, alle porte di Budapest, si respira un’aria di novità mentre il primo giorno di scuola di Peter Magyar prende il via. Tra i presenti, si fa strada una richiesta esplicita: si vuole mettere fine all’isolamento e incontrare un rappresentante politico. La scena si svolge in un momento di attese e di promesse di cambiamento, con il protagonista che manifesta chiaramente la sua volontà di dialogo.

Alla Hungexpo, periferia di Budapest, l'aria del primo giorno di scuola di Peter Magyar è quella delle svolte che pretendono di essere definitive. Non solo per la portata della vittoria elettorale, ma per il tono: diretto, a tratti ruvido, spesso calibrato per segnare una distanza netta dal sistema costruito in anni di potere da Viktor Orbán. Davanti a una platea gremita di giornalisti internazionali, Magyar ha alternato annunci programmatici a dichiarazioni che hanno il sapore di messaggi diplomatici già pronti per essere recapitati nelle capitali europee. Tra queste, Roma occupa un posto tutt'altro che marginale. Il passaggio più netto arriva quando gli viene chiesto se intenda contattare Putin.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Magyar: "Basta isolamento. Voglio incontrare Meloni"

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