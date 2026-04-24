La debole strategia energetica del governo | il viaggio di Meloni in Azerbaigian per il gas è solo propaganda

La presidente del Consiglio ha annunciato una visita in Azerbaigian prevista per il 5 maggio, con l’obiettivo di discutere l’aumento delle forniture di gas naturale. La missione si inserisce in un quadro di iniziative del governo per affrontare le questioni energetiche nazionali, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento. La visita è stata confermata attraverso comunicati ufficiali e si svolgerà in un momento di crescente attenzione sulle strategie energetiche del paese.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta organizzando la missione in Azerbaigian il prossimo 5 maggio, per tentare di aumentare le forniture di gas. Ma la strategia rischia di essere fallimentare: Baku potrebbe non avere la capacità di aumentare l'export verso l'Italia e il gasdotto Tap andrebbe prima raddoppiato. Luca Bergamaschi, co-fondatore e direttore esecutivo del think thank ECCO, spiega a Fanpage.it perché si tratterebbe comunque di un piano a lungo termine, che potrebbe rivelarsi inutile: "C'è una traiettoria decrescente della domanda di gas".🔗 Leggi su Fanpage.it

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