A Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha incontrato rappresentanti di Eni e Snam in due riunioni consecutive. La presidente del Consiglio ha discusso con loro temi legati alla sicurezza energetica e alle strategie di mitigazione dei rischi. Questi incontri si sono svolti in un contesto di tensione crescente in Iran e nel Medio Oriente. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al termine delle riunioni.

Doppia riunione a Palazzo Chigi. Dopo l’escalation della tensione in Iran e in Medio Oriente, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto due vertici di governo. Due i temi centrali: sicurezza ed energia. Nel primo incontro hanno partecipato il vicepresidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e i sottosegretari alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. «La riunione – ha comunicato Palazzo Chigi - si è focalizzata sugli ultimi sviluppi della crisi, con particolare... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Iran, Meloni vede Eni e Snam: focus su sicurezza energetica e azioni di mitigazione

Bollette, ecco quanto costerà la guerra in Iran su luce e gas: le prime stime. Meloni convoca Eni e Snam, il rischio anche sui mutui a tasso fissoLe prime stime sull’impatto energetico del conflitto in Iran arrivano da Nomisma Energia: secondo il presidente Davide Tabarelli, le bollette del gas...

Meloni e Vance, "comune visione su sicurezza energetica e minerali critici"AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto in prefettura, a Milano, la delegazione Usa guidata dal vicepresidente americano.

Contenuti utili per approfondire Iran Meloni vede Eni e Snam focus su...

Temi più discussi: Meloni vede Eni e Snam, focus su sicurezza energetica e azioni di mitigazione; Chi vola grazie alla guerra in Iran e quanto ci potrebbe costare; Borsa oggi 26 febbraio: occhi su Usa-Iran. Europa in cauto rialzo con le trimestrali. A Milano focus su Eni e Poste - DIRETTA; Borsa: dubbi su AI e tensioni Iran agitano i listini, Milano -0,4% con le banche.

Iran, Meloni vede Eni e Snam: focus su sicurezza energetica e azioni di mitigazioneVertice sulla sicurezza con ministri e sul rischio energetico con Eni e Snam per fronteggiare tensioni in Medio Oriente ... ilsole24ore.com

Meloni vede Eni e Snam, focus su sicurezza energetica e azioni di mitigazione(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Nel secondo incontro a Palazzo Chigi, presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi in Medio Oriente dopo l'attacco all'Iran, a ministri e sottosegretari ... altoadige.it

L’attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran, l'uccisione di Khamenei e le sorti del regime di Teheran, missili e droni sui paesi arabi, le reazioni nel resto del mondo, le conseguenze economiche e gli equilibri geopolitici. #PresaDiretta Guarda la puntata su RaiPla - facebook.com facebook

Dal referendum all'Iran, fino alle primarie: l'asse Landini-Schlein. A Torino la segretaria prosegue il suo tour per il no. Duetta sul lavoro con il leader della Cgil, con cui ci sono assonanze anche sulla politica estera. Di @RuggieroMontene x.com