Meghan Markle e il principe Harry si trovano attualmente in una fase di distacco da alcune figure di spicco di Hollywood. Fonti vicine alla coppia riferiscono di rotture con Netflix e con la direttrice di un'importante rivista di moda. La coppia avrebbe ridimensionato i loro rapporti con queste personalità, segnando un cambiamento nei loro legami nel mondo dello spettacolo e dei media.

Meghan Markle e il principe Harry starebbero affrontando una serie di rotture con alcune delle personalità più influenti di Hollywood, secondo quanto rivelato da fonti vicine alla coppia. I rapporti deteriorati con figure chiave del mondo della moda, dell’intrattenimento e dei media starebbero minando la loro capacità di mantenere rilevanza culturale e stabilità finanziaria. Tuttavia si tratta di indiscrezioni non ufficiali che vanno prese con le pinze. Il caso più recente riguarda Nicole Avant, moglie del co-CEO di Netflix Ted Sarandos e fino a poco tempo fa considerata una vicina di casa dei Sussex a Montecito. Durante la festa di lancio della seconda stagione di Beef, organizzata da Netflix ad aprile, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione dei media.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Meghan e Harry isolati a Hollywood: rotture con Netflix e Anna Wintour, cosa sta succedendo davvero

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