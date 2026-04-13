Harry e Meghan tensioni con Netflix? La verità dopo le indiscrezioni

Recentemente, Meghan Markle e il principe Harry sono stati visti partecipare a una festa privata organizzata dal ceo di Netflix, un evento frequentato da numerose star del settore. Le indiscrezioni circolate sui media suggeriscono possibili tensioni tra i due e la piattaforma di streaming, ma al momento non sono stati rilasciati commenti ufficiali per confermare o smentire tali voci. La loro presenza alla festa ha attirato l'attenzione di pubblico e stampa.