Harry e Meghan tensioni con Netflix? La verità dopo le indiscrezioni
Recentemente, Meghan Markle e il principe Harry sono stati visti partecipare a una festa privata organizzata dal ceo di Netflix, un evento frequentato da numerose star del settore. Le indiscrezioni circolate sui media suggeriscono possibili tensioni tra i due e la piattaforma di streaming, ma al momento non sono stati rilasciati commenti ufficiali per confermare o smentire tali voci. La loro presenza alla festa ha attirato l'attenzione di pubblico e stampa.
(Adnkronos) – Meghan Markle e il principe Harry hanno partecipato a un'elegante festa privata piena di star, organizzata dal ceo di Netflix. Il duca e la duchessa di Sussex sono stati fotografati alla serata glamour nella residenza di Montecito, in California, di Ted Sarandos e di sua moglie Nicole Avant, in occasione dell'evento 'Beef.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Harry e Meghan ci riprovano con una serie Netflix a tema poloIl principe Harry e Meghan Markle ci riprovano, nella speranza che la terza sia la volta buona.
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