MedTrade Volley Palermo netto 3-0 sulla Bricocity alla penultima giornata
La MedTrade Volley Palermo conquista una vittoria piena nella penultima giornata di B2 femminile, superando 3-0 la Bricocity Ac2 Volley Catania alla palestra "Dante Alighieri". Una gara condotta con personalità, in cui le giallazzurre hanno saputo gestire i momenti chiave dei set e mantenere.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
La MedTrade Volley Palermo torna a vincere: al PalaOreto è 3-1 sulla Covei Alus AcicastelloNella sedicesima giornata del campionato di Serie B2 femminile, una prova di carattere e continuità, con le giallazzurre capaci di dominare il terzo...
La MedTrade Volley Palermo tiene testa alla quarta forza del campionato, ma Melilli passa 3-0 al PalaOretoContro una squadra costruita per i piani alti della classifica, quarta forza del girone e in piena corsa playoff, la MedTrade Volley Palermo gioca...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Orlandina dominante, Medtrade Palermo battuta per 3-0; L’Orlandina Volley promossa in B1: festa grande dopo il successo con Palermo; Play off Serie C | la Giarratana travolge l’Erice con un netto 3-0; Vado travolge la NovaRomentin | 3-0 netto verso la Serie C.
Orlandina dominante, Medtrade Palermo battuta per 3-0Successo netto per l’Orlandina Volley, che al PalaValenti si impone con un 3-0 sulla Medtrade VPA Palermo nella gara valida per la 24ª giornata di ritorno ... canalesicilia.it
L’Orlandina Volley promossa in B1: festa grande dopo il successo con PalermoIl netto 3-0 rifilato alla Medtrade VPA Palermo consente all’Orlandina Volley di festeggiare finalmente la meritata promozione in serie B1 femminile. A due giornate dal termine infatti le paladine han ... messinasportiva.it
Serie B2 Femminile | Girone L | Giornata 25 Medtrade Volley Palermo - Bricocity Ac2 Negroni Volley 3-0 Parziali: 25-22, 25-18, 25-22 Ph: Alessandra Lo Monaco #VolleyPalermo #UnitiSempre #LaSerieB facebook