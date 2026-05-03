MedTrade Volley Palermo netto 3-0 sulla Bricocity alla penultima giornata

Da palermotoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La MedTrade Volley Palermo conquista una vittoria piena nella penultima giornata di B2 femminile, superando 3-0 la Bricocity Ac2 Volley Catania alla palestra "Dante Alighieri". Una gara condotta con personalità, in cui le giallazzurre hanno saputo gestire i momenti chiave dei set e mantenere.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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