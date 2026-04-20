La MedTrade Volley Palermo tiene testa alla quarta forza del campionato ma Melilli passa 3-0 al PalaOreto

La MedTrade Volley Palermo affronta la Melilli Volley nella ventitreesima giornata del campionato di Serie B2 femminile. La squadra di casa, che occupa una posizione di metà classifica, si impegna con determinazione contro la quarta forza del girone, in corsa per i playoff. Alla fine, la Melilli si impone con un risultato di 3-0 al PalaOreto, confermando la sua posizione nella parte alta della classifica.

Contro una squadra costruita per i piani alti della classifica, quarta forza del girone e in piena corsa playoff, la MedTrade Volley Palermo gioca una gara coraggiosa ma cede 0-3 al PalaOreto alla Melilli Volley nella ventitreesima giornata del campionato di Serie B2 femminile. Una sfida.🔗 Leggi su Palermotoday.it

MedTrade Volley Palermo - Pallavolo Crotone

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