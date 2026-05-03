Nell'area del Medio Ponente, alcuni residenti hanno chiesto un aumento della sicurezza dopo gli eventi verificatisi a Cornigliano. La richiesta arriva in un momento in cui si discute anche delle modalità con cui vengono affrontate le interrogazioni, alcune delle quali vengono ignorate. Nel frattempo, il presidente si è dichiarato informato su quanto accaduto, senza però aver consultato i documenti ufficiali.

? Cosa scoprirai Come può la sicurezza migliorare se le interrogazioni vengono ignorate?. Perché il presidente dichiara di sapere tutto senza leggere i documenti?. Chi deve rispondere del divario tra gestione politica e degrado reale?. Quali misure concrete verranno adottate dopo l'aggressione di Cornigliano?.? In Breve Minoranza contesta gestione presidente Ceraudo dopo 11 mesi di mandato amministrativo.. Critiche al presidente Ceraudo per mancato dialogo con forze dell'ordine locali.. Residenti di Cornigliano segnalano aumento risse e degrado nonostante i dati ufficiali.. Centrodestra pianifica nuove pressioni politiche per garantire vivibilità nei quartieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medio Ponente: minoranza chiede più sicurezza dopo Cornigliano

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