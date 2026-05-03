Il ministro degli Esteri italiano ha parlato telefonicamente con il suo omologo iraniano, Abbas Araghchi, per confrontarsi sulla situazione in Medio Oriente. Durante la conversazione, sono stati affrontati i temi relativi alla tensione nella regione e alla possibilità di evitare un'escalation del conflitto. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo ai dettagli della discussione.

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un colloqui telefonico con l’omologo iraniano Abbas Araghchi per discutere della delicata situazione in Medio Oriente. Durante la conversazione Tajani ha esternato forte preoccupazione da parte del Governo italiano, proprio a causa della tensione che continua ad aumentare. Il rischio è che, in mancanza di un intervento, si possa verificare un’escalation assolutamente da evitare. Possibile escalation della guerra in Medio Oriente. Tajani: «Da evitare». Durante l’incontro, il Ministro degli Esteri italiano ha messo al centro l’urgenza di un cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Oltre a ciò, Tajani ha evidenziato la necessità di riaprire lo Stretto di Hormuz, ormai bloccato dall’inizio della guerra in Medio Oriente.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Medio Oriente, Tajani parla con l’omologo iraniano: «È necessario evitare un’escalation»

Notizie correlate

Leggi anche: Tajani, governo in prima linea per la de-escalation in Medio Oriente

Escalation in Medio Oriente: drone iraniano colpisce il Bahrein, tensioni anche in Qatar e Libano. Petrolio alle stelle e mercati in caloDiverse persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco con drone avvenuto all’alba sull’isola di Sitra, in Bahrein.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Colloquio Tajani-Araghchi: richiesta di libertà di passaggio a Hormuz e no a uso militare del nucleare iraniano; Tajani: crescente ostilità nei confronti dei cristiani in Medio Oriente; Tajani, favorevoli a restrizioni all'import che finanzia coloni estremisti; MOZIONE DIPLOMATICA: TAJANI CHIAMA TEHERAN. HORMUZ E NUCLEARE SONO LINEE ROSSE.

Medio Oriente, Tajani parla con l’omologo iraniano: «È necessario evitare un’escalation»Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un colloqui telefonico con l’omologo iraniano ... msn.com

Guerra in Medio Oriente, Tajani a colloquio con l'iraniano Araghchi: Evitare escalationIn una telefonata con il ministro degli Esteri dell'Iran, il capo della diplomazia italiano ha ribadito il no di Roma allo sviluppo nucleare di Teheran. Tajani ha anche detto che il blocco dello Stret ... msn.com

I prodotti potrebbero essere stati contrabbandati tra Nord Africa e Medio Oriente. Collegamenti con un’inchiesta analoga avviata a Cremona - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Una "superpetroliera" iraniana con un carico di 1,9 milioni di barili di greggio sarebbe riuscita a "sfuggire" al blocco della Marina Usa nell'area dello Stretto di Hormuz e a "raggiungere l'Estremo Oriente": lo riferisce l'agenzia Anadolu, citand x.com