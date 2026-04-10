Il governo ha annunciato il suo impegno nel favorire una de-escalation nelle tensioni in Medio Oriente, in un quadro internazionale caratterizzato da conflitti armati e crisi economiche. Le guerre in Medio Oriente e in Ucraina continuano a coinvolgere vari attori, mentre le tensioni commerciali e gli shock finanziari si fanno sentire a livello globale. La situazione rappresenta una sfida anche per le famiglie e le imprese nazionali.

"Il quadro internazionale è particolarmente complesso. Le guerre in Medio Oriente e in Ucraina, le tensioni commerciali e gli shock economico-finanziari che ne stanno derivando, sono una sfida molto gravosa per il Paese, per le famiglie e le imprese. La nostra priorità è sostenere le famiglie e le imprese esposte al rincaro del prezzo dell'energia ". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un messaggio inviato all'evento "Le Competenze come motore di innovazione e identità" promosso dalla Made in Italy Community fondata da Roberto Santori. Tajani sottolinea che "il governo è in prima linea nell'impegno internazionale per favorire la de-escalation e ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tajani, governo in prima linea per la de-escalation in Medio Oriente

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