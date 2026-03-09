Escalation in Medio Oriente | drone iraniano colpisce il Bahrein tensioni anche in Qatar e Libano Petrolio alle stelle e mercati in calo

Un drone iraniano ha colpito l’isola di Sitra nel Bahrein all’alba, ferendo diverse persone. Le tensioni si sono estese anche in Qatar e Libano, mentre il prezzo del petrolio è salito e i mercati finanziari sono peggiorati. La situazione ha suscitato preoccupazione nella regione senza che siano stati annunciati interventi ufficiali.

Diverse persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco con drone avvenuto all’alba sull’isola di Sitra, in Bahrein. Secondo quanto riferito dal Ministero degli Interni del Paese e riportato dalla Bahrain News Agency, il velivolo senza pilota, attribuito all’Iran, ha colpito una zona residenziale causando numerosi feriti e danni a diverse abitazioni. Il Ministero della Salute del Bahrein ha precisato che 32 civili sono rimasti feriti, di cui quattro in modo grave. Tra i casi più seri figurano anche dei bambini: una ragazza di 17 anni ha riportato gravi ferite alla testa e agli occhi, mentre due bambini di 7 e 8 anni hanno subito gravi lesioni agli arti inferiori e sono stati sottoposti a intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Feedpress.me

