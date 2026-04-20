Le tensioni tra Stati Uniti e Iran nel Medio Oriente sono cresciute nelle ultime ore, con scontri nel Golfo e un imminente ultimatum che preoccupa la comunità internazionale. I negoziati per una possibile tregua sembrano ancora lontani da una soluzione concreta, mentre le parti coinvolte continuano a mantenere posizioni ferme. La situazione resta molto fragile e si teme un’escalation che possa portare a un conflitto più ampio nella regione.

Roma - Escalation tra Stati Uniti e Iran mentre i negoziati restano incerti: ultimatum imminente, scontri nel Golfo e timidi spiragli diplomatici sul tavolo internazionale Il confronto tra Stati Uniti e Iran resta altamente instabile, con i negoziati per una tregua che appaiono ancora in bilico. A segnare il clima è il presidente Donald Trump, che ha ribadito di non voler accelerare i tempi: “Non intendo farmi mettere fretta”, ha dichiarato, ricordando che l’ultimatum per il cessate il fuoco scadrà mercoledì sera. Le tensioni si sono intensificate dopo l’azione statunitense contro una nave iraniana nello Stretto di Hormuz, ritenuta strategica per i traffici energetici globali.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Medio Oriente sull’orlo della guerra: Trump avverte, tregua a rischio e tensione sale

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