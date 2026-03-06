Hormuz sull’orlo del blocco | Israele colpisce Iran e Azerbaigian mille navi ferme nel Golfo Trump interviene sulla successione di Khamenei mentre il Medio Oriente scivola verso un nuovo fronte

Nelle ultime ore, Israele ha condotto attacchi contro obiettivi in Iran e Azerbaigian, mentre nel Golfo molte navi sono ferme a causa delle tensioni crescenti. A Beirut sono stati segnalati evacuazioni, e si temono ripercussioni nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti si è espresso sulla successione di Khamenei, in un clima di escalation militare e instabilità regionale.

Il Medio Oriente torna a essere uno dei principali epicentri della tensione geopolitica globale. L’escalation tra Israele e Iran si sta intensificando rapidamente e rischia ora di coinvolgere anche uno dei nodi strategici più delicati del commercio mondiale: lo Stretto di Hormuz. Secondo fonti militari israeliane citate dalla stampa internazionale, le forze di Tel Aviv avrebbero colpito diverse infrastrutture iraniane legate alla produzione e allo sviluppo di armi. Tra gli obiettivi figurerebbero anche centri collegati al programma nucleare iraniano e strutture considerate cruciali per la capacità militare di Teheran. Gli attacchi, condotti anche con droni, avrebbero interessato non solo il territorio iraniano ma anche l’Azerbaigian, ampliando di fatto il raggio geografico del confronto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Medio Oriente, in azione navi e jet europei. Raid di Israele in Libano, «morti e feriti». Teheran: «Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz». L'Iran sceglie la nuova Guida suprema: è il figlo di Khamenei Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha avvertito che qualsiasi leader nominato dal regime iraniano per sostituire Ali Khamenei sarà un...

Iran, Stretto di Hormuz bloccato e voli cancellati: caos nei cieli e in mareStretto di Hormuz, 19 aprile 2023 (Information Systems Technician 1st Class Vincent Aguirre/U.S. Coast ... msn.com

Hormuz, il collo di bottiglia del mondo: perché il petrolio può volare a 150 dollari (e condannarci alla recessione)Gli attacchi nel Golfo riaccendono i timori per lo Stretto di Hormuz, passaggio cruciale per petrolio e gas. Un blocco prolungato spingerebbe il greggio verso i 150 dollari e colpirebbe soprattutto le ... corriere.it

Guerra all’Iran: obiettivi militari, numeri dell’offensiva e incognite strategiche di un conflitto che può cambiare il Medio Oriente. Il punto di Luca Longo. x.com