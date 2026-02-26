centro autismo vogliamo risposte chiare

Famiglie dei ragazzi autistici in pressing sui consiglieri comunali. "Poiché non ci sono chiari i reali motivi della vostra tenace resistenza nei confronti della proposta del Paolo Ricci per la realizzazione del Centro autismo, chiediamo che ci vengano fornite in maniera dettagliata le ragioni per le quali non intendete votare la variante". Comincia così una lettera che alcuni genitori hanno inviato agli esponenti consiliari di tutti i partiti e liste civiche. È firmata da Umberto Piersanti, Annie Seri, Adriano Bonifazi, Donatella Pierini, Sandro Caproli, Silvia Dalloro, Alessandro Bartolini e Nives Bozzelli. "Sono trascorsi – scrivono – quasi quattro mesi dal consiglio comunale in cui avete bocciato, a grande maggioranza, la variante che avrebbe permesso al Paolo Ricci di iniziare l’iter per la realizzazione del centro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

