Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di voler esaminare una nuova proposta proveniente dall’Iran, senza però mostrare entusiasmo o fiducia che possa portare a un risultato positivo. Ha dichiarato di voler valutare i dettagli, ma ha anche precisato di non ritenere l’offerta accettabile. La comunicazione è arrivata durante una dichiarazione pubblica, senza ulteriori dettagli sulle condizioni o sulle possibili risposte future.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sta valutando una nuova proposta iraniana per porre fine alla guerra, ma ha anche espresso scetticismo sulla possibilità che porti a un accordo. “Ve ne parlerò più tardi”, ha detto prima di salire a bordo dell’Air Force One. Poco dopo aver parlato con i giornalisti, Trump ha pubblicato un post sui social media riguardo alla nuova proposta, affermando di “non riuscire a immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all’umanità e al mondo negli ultimi 47 anni”. Due testate giornalistiche...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: “Esaminerò la nuova proposta, ma non penso sia accettabile” – La diretta

Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale”

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