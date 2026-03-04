Trump | L' Iran era fuori controllo ci avrebbero attaccato I media Usa | Iniziata un' offensiva di terra dei curdi Difese Nato abbattono un missile di Teheran| Sri Lanka affondata nave iraniana
Il presidente statunitense ha dichiarato che l’Iran era fuori controllo e avrebbe potuto attaccare. I media americani riferiscono di un’offensiva di terra condotta dai curdi e di una difesa della Nato che ha abbattuto un missile iraniano. Nel frattempo, una nave iraniana è affondata nel porto dello Sri Lanka e i funerali di Khamenei, previsti per questa sera, sono stati rinviati. Il bilancio delle vittime in Iran è salito a uno.
Rinviati i funerali di Khamenei che erano previsti per stasera. Il bilancio delle vittime in Iran sale a 1.405. Il Portogallo concede agli Stati Uniti l'uso della base militare di Lajes, nelle Azzorre, «per scopi difensivi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
