Secondo quanto riportato da El Mundo, il giocatore francese avrebbe causato malumori tra i compagni di squadra del Real Madrid dopo un weekend trascorso in Sardegna. Questa sera il club affronta l’Espanyol in Liga: in caso di sconfitta, il Barcellona diventerebbe matematicamente campione di Spagna. La squadra madrilena dovrà quindi attendere l’ultimo turno per rispettare il tradizionale “pasillo” ai rivali blaugrana prima del Clasico al Camp Nou.

Questa sera il Real Madrid affronterà l’Espanyol in Liga; se non dovesse vincere, il Barcellona sarebbe campione di Spagna aritmeticamente e i blancos dovranno fare il “ pasillo de honor ” ai loro rivali blaugrana domenica prossima al Camp Nou, prima del Clasico. E’ da due anni che il Madrid non vince trofei né in Spagna, né la Champions, praticamente da quando è arrivato Kylian Mbappé. Ed è stato rivelato che nello spogliatoio dei blancos ci sono tensioni proprio nei confronti del francese. Lo spogliatoio del Real Madrid contro Mbappé. Come riportato da El Mundo, il nuovo infortunio muscolare definito leggero di Mbappé, ha sollevato polemiche nello spogliatoio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mbappé si è inimicato lo spogliatoio del Real Madrid, El Mundo: “Non hanno gradito il weekend in Sardegna”

LA RAZÓN POR LA CUAL KYLIAN MBAPPÉ ARRUINÓ EL REAL MADRID // SEGUNDO NADAPLETE SEGUIDO

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