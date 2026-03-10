Al Real Madrid i calciatori non si fidano dello staff medico | Mbappé e Bellingham hanno chiesto consulti esterni

Al Real Madrid, i calciatori Mbappé e Bellingham hanno richiesto consulti esterni riguardo ai loro infortuni, sollevando dubbi sulla fiducia nei confronti dello staff medico e della preparazione atletica della squadra. L’aumento degli infortuni tra i giocatori ha portato alcuni a cercare pareri esterni, evidenziando una certa insoddisfazione rispetto alle cure offerte internamente.

L'aumento degli infortuni nel Real Madrid sta facendo dubitare dello staff medico e della preparazione atletica della squadra. Ci sono quattro casi, tra cui Kylian Mbappé, di cui sono vaghe le diagnosi e i tempi di recupero. Il giallo sugli infortuni al Real Madrid. Come riportato da Marca: Il caso più evidente è quello di Kylian Mbappé. L'attaccante francese convive dal 7 dicembre con un problema al ginocchio sinistro che inizialmente era stato diagnosticato come una distorsione del legamento collaterale. Tuttavia, tre mesi dopo l'infortunio non solo non è stato risolto, ma ora tutto fa pensare a una rottura parziale del legamento crociato posteriore.

