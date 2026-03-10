Al Real Madrid, i calciatori Mbappé e Bellingham hanno richiesto consulti esterni riguardo ai loro infortuni, sollevando dubbi sulla fiducia nei confronti dello staff medico e della preparazione atletica della squadra. L’aumento degli infortuni tra i giocatori ha portato alcuni a cercare pareri esterni, evidenziando una certa insoddisfazione rispetto alle cure offerte internamente.

L’aumento degli infortuni nel Real Madrid sta facendo dubitare dello staff medico e della preparazione atletica della squadra. Ci sono quattro casi, tra cui Kylian Mbappé, di cui sono vaghe le diagnosi e i tempi di recupero. Il giallo sugli infortuni al Real Madrid. Come riportato da Marca: Il caso più evidente è quello di Kylian Mbappé. L’attaccante francese convive dal 7 dicembre con un problema al ginocchio sinistro che inizialmente era stato diagnosticato come una distorsione del legamento collaterale. Tuttavia, tre mesi dopo l’infortunio non solo non è stato risolto, ma ora tutto fa pensare a una rottura parziale del legamento crociato posteriore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Al Real Madrid i calciatori non si fidano dello staff medico: Mbappé e Bellingham hanno chiesto consulti esterni

Articoli correlati

Lo staff medico vacilla anche al Real Madrid: Mbappé non è soddisfatto della gestione del suo infortunio al ginocchioAs: non riesce a guarire dal 7 dicembre e ha giocato quando doveva restare fermo.

Il Real Madrid si salva dai fischi con un rigore di Mbappé al 95esimo, ma perde Bellingham che esce in lacrimeDopo la sconfitta per 4-2 rimediata contro il Benfica nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions, con conseguente uscita dalle prime 8, il...

Tutti gli aggiornamenti su Real Madrid

Temi più discussi: Shock al Bernabeu! Una meteora Inter abbatte il Real Madrid e manda in fuga il Barça; Milan, attento: il Real Madrid tenta l'ennesimo assalto ad Allegri per giugno; Il Real Madrid tenta di nuovo Allegri: in corsa anche Klopp. Ma il Milan…; Tuttosport - Le condizioni di Allegri per dire sì al Real Madrid: Modric e Rabiot.

Real Madrid-Manchester City: i precedenti sono per i Blancos ma Guardiola favoritoPer sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui. Nelle ultime sei stagioni Real e City si sono affrontate ben 5 volte nella fase a eliminazione diretta della Champions e il bilancio è di 4 qualificazi ... gazzetta.it

Pronostici Celta Vigo - Real Madrid: i Blancos ancora in difficoltàIn questo articolo si possono trovare i pronostici Celta Vigo - Real Madrid, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com

Capello: “In una situazione analoga a quella del Milan di oggi, io nel 2006-07 ho festeggiato la mia seconda Liga alla guida del Real Madrid battendo di millimetri - grazie agli scontri diretti favorevoli - e in volata il Barcellona di Ronaldinho e del giovane Lione x.com

Il calciatore Vinicius Tobias ha vissuto l’incubo di qualsiasi padre. L’ex giocatore del Real Madrid era così felice per la nascita di sua figlia Maite che si è subito tatuato il nome della bambina sul corpo. Ma qualche mese dopo, il brasiliano ha sottoposto la sua p - facebook.com facebook