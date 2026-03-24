A Mbappé al Real Madrid è stata effettuata una cura al ginocchio che si è rivelata sbagliata. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali, senza dettagli aggiuntivi sui motivi o sulle conseguenze. Non ci sono altre informazioni riguardanti interventi o diagnosi alternative.

Lo scoop di Rmc: "Invece di esaminare il ginocchio sinistro, hanno esaminato il destro. Mbappé poteva farsi molto male. Il club ha licenziato lo staff medico, questo è il motivo e non i tanti infortuni" . Sembra una notizia da “Oggi le comiche” eppure è tutto vero. La notizia è stata data Rmc Sport e confermata da Radio Cope. Mbappé è infuriato col club che nel frattempo ha licenziato lo staff medico. Radio Cope conferma le informazioni rivelate da Daniel Riolo su Rmc a proposito di un errore grossolano da parte del Real Madrid nella diagnosi iniziale dell’infortunio al ginocchio di Kylian Mbappé. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Mbappé al Real Madrid hanno curato il ginocchio sbagliato

Articoli correlati

Lo staff medico vacilla anche al Real Madrid: Mbappé non è soddisfatto della gestione del suo infortunio al ginocchioAs: non riesce a guarire dal 7 dicembre e ha giocato quando doveva restare fermo.

Leggi anche: LaLiga, Real Madrid in pensiero: si ferma Kylian Mbappé! L’attaccante francese out contro il Betis per una distorsione al ginocchio sinistro: i tempi di recupero

Una selezione di notizie su Real Madrid

Temi più discussi: Kylian Mbappé in Champions League: record, statistiche, a chi ha segnato, paragoni con Haaland, Ronaldo e Messi; Manchester City-Real Madrid, Arbeloa: Mbappé? Bello avere di nuovo il migliore al mondo; Stipendi dei giocatori del Real Madrid — Dati aggiornati su guadagni e contratti; Ester Exposito al Bernabeu per Mbappé: l'attrice spagnola sugli spalti per Real Madrid-Atletico, fan scatenati.

Clamoroso: il Real Madrid ha sbagliato a diagnosticare l'infortunio di Mbappé, cosa è successoHa del clamoroso quanto svelato in Francia in merito alla situazione di Kylian Mbappe. Fermo dai primi giorni di marzo, il francese e stato ... sportmediaset.mediaset.it

RMC - Mbappé furioso con lo staff medico del Real Madrid: gli avrebbero esaminato il ginocchio sbagliato. Lui: Dette molte falsitàKylian Mbappé è al centro di una polemica abbastanza singolare che unisce Parigi e Madrid: subentrato a Valverde nel derby contro l'Atletico e autore di una prova decisamente opaca, il fuoriclasse ex ... calciomercato.com

In quali big giocherebbe Pio Esposito "Nel Real Madrid sì. Nella Juventus due..." - facebook.com facebook

In Spagna - #Lunin resta tra le alternative per la porta. Il Real Madrid fissa la somma minima per valutare offerte x.com