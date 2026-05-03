Maxifurto da 300mila euro sfuma a Savona | i ladri forano e devono abbandonare il camion in autostrada

Un tentativo di furto da circa 300 mila euro è sfumato lungo l'autostrada Torino-Savona, quando i ladri hanno forato un camion durante l’azione. Dopo aver causato il danno, i malviventi sono stati costretti ad abbandonare il veicolo, che conteneva centinaia di tablet, smartwatch e monopattini elettrici. L’incidente ha portato alla scoperta del mezzo lasciato sulla strada, con il materiale trafugato ancora a bordo.

Dopo il furto i ladri sono stati costretti ad abbandonare il camion lungo l'autostrada Torino-Savona a causa di una foratura: il mezzo centinaia di tablet, smartwatch e monopattini elettrici per un valore di circa 300mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Castellammare, colpo nella notte a una gioielleria: ladri via con bottino da 300mila euro Leggi anche: Furto in una gioielleria a Ravenna: i ladri portano via oro, diamanti e contanti. Bottino da 300mila euro Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sgominata la banda del maxi furto di borse di lusso. I due complici dell’arrestato scovati alla stazione; Sventato maxi-furto sulla A6, recuperata merce per 300mila euro; Cesoie e maschere per svaligiare la boutique di lusso; Colpo da 300mila euro sull’autostrada: furgone abbandonato con la refurtiva, ladri in fuga. Cesoie e maschere per svaligiare la boutique di lussoPIETRASANTA: Individuati i tre presunti autori di un maxi furto da 300mila euro. La refurtiva nascosta nel giardino di una scuola ... toscanamedianews.it Maxi furto a Posillipo: rubato anche un diamante da 300mila euroColpo milionario in un appartamento di via Orazio, nel quartiere Posillipo, dove una banda di ladri ha svaligiato la casa di un imprenditore tessile in pensione e della moglie. agro24.it GELA Un maxi furto di rame è stato sventato, la notte scorsa, dai vigilantes della Security Service Srl. I ladri stavano asportando una grossa partita di cavi elettrici in un parco fotovoltaico di contrada Carrubba, quando, sul posto sono intervenute le guardie giur - facebook.com facebook