Furto in una gioielleria a Ravenna | i ladri portano via oro diamanti e contanti Bottino da 300mila euro

Quattro uomini hanno preso di mira una gioielleria nel centro commerciale Esp di Ravenna durante la notte. Dopo aver forzato l’ingresso, hanno aperto la cassaforte e portato via oro, diamanti e contanti. Il valore totale del bottino è stimato intorno ai 300.000 euro. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta raccogliendo testimonianze nella zona.

Furto notturno in una gioielleria del centro commerciale Esp di Ravenna. Quattro ladri hanno forzato l'ingresso e aperto la cassaforte. Il bottino ammonterebbe a oltre 300mila euro tra gioielli e contanti. Indagano i Carabinieri. Clamoroso furto alla gioielleria del centro commerciale Esp: i ladri hanno rubato solo diamanti (in meno di 10 minuti)Ravenna, 1 marzo 2026 – Ennesimo, clamoroso furto ai danni di "La Gioielleria", il negozio all'interno del centro commerciale Esp di Ravenna. Clamoroso furto alla gioielleria del centro commerciale Esp: i ladri hanno rubato solo diamanti (in meno di 10 minuti)Bottino da 350 mila euro, il colpo di Ravenna studiato nei minimi dettagli. Al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza, indagano i carabinieri. Ancora un colpo notturno in una gioielleria del centro commerciale Esp: bottino da almeno 300mila euroAncora un colpo notturno al centro commerciale Esp, ancora una gioielleria nel mirino dei ladri. È successo nella notte tra sabato e domenica, tra l'1.30