Marsala maxi sequestro di ecstasy | 17 chili e due arresti

A Marsala sono stati sequestrati circa 17 chili di ecstasy, con due persone arrestate nell’ambito di un’operazione delle forze dell’ordine. Le indagini hanno portato alla scoperta di come la droga venisse nascosta all’interno del centro storico della città. Le autorità hanno seguito i movimenti dei sospettati, individuando i punti di passaggio e i metodi usati per far transitare i carichi illeciti tra le vie del centro.

? Cosa scoprirai Come facevano a nascondere carichi così pesanti nel centro storico?. Chi gestiva il passaggio della merce tra le strade di Marsala?. Dove venivano stoccate le pillole prima del trasporto verso le piazze?. Quali cambiamenti avverranno nelle piazze di spaccio di Marsala e Mazara?.? In Breve Sequestrate 26mila pillole di ecstasy dal valore di 780mila euro.. Droga destinata alle piazze di spaccio di Marsala e Mazara del Vallo.. Operazione coordinata con Servizio centrale operativo e Sisco di Palermo.. Precedente sequestro di 2.767 pillole avvenuto lo scorso gennaio.. La squadra mobile ha arrestato due cittadini italiani di origini tunisine a Marsala, sequestrando 17 chili di ecstasy per un valore di circa 780mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marsala, maxi sequestro di ecstasy: 17 chili e due arresti Notizie correlate Maxi sequestro di ecstasy a Marsala, trovate oltre 26mila pasticche: due arrestiABBONATI A DAYITALIANEWS Oltre 26mila pasticche per un valore di circa 780mila euro Un’importante operazione antidroga ha portato al sequestro di 17... Leggi anche: Cinque chili di eroina nascosti nell’auto: due arresti al confine di Brogeda, maxi sequestro Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Blitz della GdF, sequestro articoli cancelleria: oltre 31mila prodotti non sicuri; Casa per senza dimora a Marsala: inaugurata La Comunità che Accoglie; Rottamazione cartelle a Marsala: via alle richieste dal 4 maggio; Diavoli Rossi Marsala: ottimi risultati all’Interregionale Gold Allieve. Maxi sequestro di ecstasy a Marsala, la polizia blocca un carico da 780 mila euroUn colpo durissimo al mercato delle droghe sintetiche è stato messo a segno dalla Polizia di Stato in provincia di Trapani. Le forze dell’ordine hanno infatti intercettato e sequestrato oltre […] ... blogsicilia.it Sequestro a Marsala: la polizia trova 17 chili di ecstasyLa Polizia di Stato ha portato a termine un ingente sequestro ecstasy a Marsala, rinvenendo 17 chili di sostanza stupefacente pronti per essere immessi sul mercato. L’operazione, condotta dalla Squadr ... quotidianodiragusa.it Marsala, schiaffo su bus a uno studente: il vicesindaco Tumbarello chiede chiarimenti #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook