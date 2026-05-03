Maxi eredità per l’Hospice dell’ospedale | una signora dona terreni appartamenti e 270mila euro frutto di una vendita

Una signora di Cattolica, deceduta alcuni anni fa, ha lasciato in eredità all’azienda sanitaria terreni, appartamenti e 270mila euro derivanti dalla vendita di alcuni immobili. La donazione rappresenta un’importante entrata per l’Hospice dell’ospedale, che ha ricevuto questi beni come beneficiario. La somma e i beni sono stati trasferiti all’azienda sanitaria in questi giorni, ampliando il patrimonio destinato ai servizi assistenziali.

Rimini, 3 maggio 2026 – È un vero e proprio tesoro quello che in questi giorni l’ Ausl Romagna si è ritrovata ad acquisire al proprio patrimonio aziendale in qualità di legataria della fortuna di una signora cattolichina venuta a mancare anni fa. Non prima di avere indicato appunto l’Ausl Romagna e in particolare l’ Hospice di Rimini, incardinato nel dipartimento Oncoematologico, come destinatario dei beni lasciati in testamento. Quali beni andranno all’Hospice dell’Infermi. Beni in comproprietà e consistenti in due terreni a Cattolica, ubicati tra l’autostrada e la Statale 16, nonché in diversi appartamenti di un palazzo in piena zona lungomare della Regina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi eredità per l’Hospice dell’ospedale: una signora dona terreni, appartamenti e 270mila euro frutto di una vendita Notizie correlate 'Assocuore' dona una sonda ecografica alla Cardiologia dell’ospedale Bufalini di CesenaLa sonda è costituita da un dispositivo ecografico miniaturizzato, collegabile in modalità wireless a tablet dedicati o a comuni smartphone tramite... Ail Salerno dona attrezzature all'ematologia dell'ospedale di Pagani: "Una tappa importante"L'AIL Salerno "Marco Tulimieri" donerà giovedì 30 aprile nuove attrezzature sanitarie al reparto di Ematologia dell'Ospedale "Tortora" di Pagani.