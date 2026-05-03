Durante il Gran Premio di Miami, il pilota ha concluso la gara in quinta posizione. La competizione si è rivelata complicata, con il pilota che ha dichiarato che la situazione è peggiorata a causa dell’utilizzo delle gomme dure. La corsa si è svolta presso l’Autodromo Internazionale della città statunitense, e si trattava del quarto appuntamento del campionato mondiale 2026 di Formula 1.

Max Verstappen ha centrato la quinta posizione in occasione del GP di Miami, appuntamento numero quattro valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 appena terminato presso l’Autodromo Internazionale dell’omonima città statunitense. Prestazione non negativa quello dell’ex Campione del Mondo, per un tratto gravitato in top 3 salvo poi perdere terreno cedendo il passo alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, alle due McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri, oltre che all’altra Mercedes guidata da George Russell. Una volta arrivato in zona mista, l’olandese i forza alla Red Bull ha commentato quanto fatto: “ È stato piuttosto frenetico – ha detto Verstappen – all’inizio ho perso il controllo del posteriore alla curva due.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen: “Gara difficile, peggiorata con le gomme dure”

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