Max Verstappen si è detto deluso al termine della Sprint Race del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Il pilota ha commentato che la squadra non era preparata per l’evento e ha criticato la gestione delle gomme, che ha definito la peggiore del gruppo. Verstappen ha espresso chiaramente il suo disappunto senza approfondire le ragioni di tali problemi.

Max Verstappen è letteralmente nero al termine della Sprint Race del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Shanghai, infatti, il pilota quattro-volte campione del mondo ha vissuto una gara davvero negativa con una pessima partenza, un duello rovente con il vicino di box Isack Hadjar e, nel complesso, con la sensazione di essere lontanissimi dalle prestazioni di Mercedes e Ferrari. La gara su distanza ridotta ha visto il successo di George Russell con 674 millesimi su Charles Leclerc mentre è terzo Lewis Hamilton a 2.5. Quarta posizione per il campione del mondo Lando Norris a 4.4, mentre è quinto Andrea Kimi Antonelli a 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Max Verstappen deluso: “Non siamo preparati per l’evento. Abbiamo la peggiore gestione gomme del gruppo”

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