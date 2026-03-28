F1 Max Verstappen deluso dopo l’eliminazione in Q2 | Macchina imprevedibile oggi la situazione è peggiorata

Durante le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026, Max Verstappen è stato eliminato in Q2, suscitando delusione. Il pilota ha commentato che la vettura si è comportata in modo imprevedibile e che la situazione è peggiorata rispetto alle sessioni precedenti. La pole position è stata conquistata da Andrea Kimi Antonelli.

Si conclude con la pole position di Andrea Kimi Antonelli la qualifica del Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Suzuka, il giovane bolognese ha firmato il crono di 1’28?778, rifilando distacchi importanti a tutti gli avversari. Per il classe 2006 si tratta della seconda partenza al palo consecutiva, risultato appartenuto anche a mostri sacri come Schumacher ed Hamilton. Il leader del Mondiale George Russell si deve perciò accontentare della seconda casella, con un distacco ben 298 millesimi dalla vetta. Si rivede in top 3 la McLaren che domani scatterà dalla terza piazza con Oscar Piastri. Ritardo di 354 millesimi per l’australiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen deluso dopo l’eliminazione in Q2: “Macchina imprevedibile oggi, la situazione è peggiorata” Articoli correlati F1, Max Verstappen deluso: “Non siamo preparati per l’evento. Abbiamo la peggiore gestione gomme del gruppo”Max Verstappen è letteralmente nero al termine della Sprint Race del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. F1, Max Verstappen: “Prima di parlare vorrei provare la macchina, non voglio commentare troppo presto”Si avvicina il ritorno in pista della F1 che disputerà i primi test della stagione a Barcellona dal 26 al 30 gennaio. Approfondimenti e contenuti su Max Verstappen Temi più discussi: F1 | Ceccarelli: Antonelli ha cambiato status, ora chi rischia è Russell; F1, nervosismo Leclerc: Vasseur fa un annuncio importante; F1 | Red Bull, Verstappen deluso nel venerdì di Suzuka: Abbiamo grossi problemi, non mi aspetto miracoli; F1 | La Formula 1 come Mario Kart: lo spot di Canal+ per il GP del Giappone tutto da ridere – VIDEO. Scontro Verstappen-giornalista a Suzuka: noi la pensiamo così. E voi?Ieri Max Verstappen si è rifiutato di iniziare l'incontro con la stampa a Suzuka finché un giornalista britannico non se ... motorinolimits.com F1, critiche ingiustificate: Verstappen deriso per il suo nervosismoLa Mercedes ha vinto le prime 2 sfide del 2026. Il t.p. Wolff ha cercato di difendere la nuova era della F1, prendendo in giro Verstappen. reportmotori.it Vi domando: Se oggi Kimi Antonelli pole man di giornata, fosse stato al volante della vettura di Max Verstappen eliminato in Q2, quale posizione avrebbe potuto realisticamente occupare in classifica Sarei curioso di conoscere i vostri pareri. #tuttipazzixleross - facebook.com facebook Max Verstappen inarrestabile al Nürburgring: dominio nella NLS2 con Juncadella e Gounon #NLS #Mercedes #AMG x.com