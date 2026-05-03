Max Allegri in lacrime in panchina | si avvicina l' addio al Milan?

Max Allegri è stato visto in lacrime durante una partita, suscitando molte speculazioni sul suo futuro. Dopo aver subito due gol, il secondo in pochi minuti, nonostante la squadra fosse in dieci uomini, si è mostrato visibilmente emozionato. La partita ha avuto un impatto evidente sull’allenatore, alimentando voci riguardo a possibili cambiamenti nel suo percorso con il club.

"Abbiamo approcciato male, purtroppo è un momento così. Dopo 4 minuti abbiamo preso un gol, ma soprattutto il gol del secondo tempo, anche in dieci, dopo un minuto non devi prenderlo. Abbiamo buttato un jolly. Ora abbiamo una settimana per preparare la partita di Bergamo. Di sicuro non possiamo buttare dieci mesi di lavoro fatto in un certo modo”. Così Max Allegri dopo il ko contro il Sassuolo a reggio Emilia che complica un po' la corsa Champions. Il tecnico del Milan è stato pizzicato dalle telecamere di Dazn sull'orlo delle lacrime in panchina dopo il ko contro il Sassuolo. momento nero per il Diavolo. “Tecnicamente abbiamo sbagliato molto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Max Allegri in lacrime in panchina: si avvicina l'addio al Milan? Notizie correlate Leao, l’ultimo annuncio sconvolge tutti: si avvicina l’addio al MilanClamoroso annuncio su Leao in queste ore: il futuro dell’attaccante del Milan potrebbe essere lontano da Milanello. Allegri ‘avverte’ il Milan: richieste chiare sul mercato o sarà addio per la panchina dell’ItaliaSecondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il testa a testa tra Massimiliano Allegri, allenatore del Milan e Antonio Conte, suo collega del... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Una sfida in... Toscana: Milan-Juve è anche Allegri contro Spalletti; La ricetta di Mourinho per il calcio italiano: Io andrei con la M&M: Malagò e Max Allegri; Calciomercato Milan news | Leon Goretzka sempre più vicino, Loftus-Cheek in uscita (oggi 29 aprile 2026). Max #Allegri: “Sarei contento di questa stagione, anche se la qualificazione in Champions League dovesse arrivare all’ultima giornata…”. #ACMilan x.com Un Max Allegri provatissimo al termine di Sassuolo-Milan: prima il nervosismo e la delusione in panchina, poi l'intervista ai microfoni di DAZN sull'orlo delle lacrime "Oggi domenica storta, ma in dieci mesi abbiamo fatto un gran lavoro: ora dobbiamo uscire - facebook.com facebook