Massimiliano Allegri ha rivolto un avvertimento al Milan, chiedendo chiarezza sulle mosse di mercato: in mancanza di risposte, potrebbe lasciare la panchina. Nel frattempo, si fanno più insistenti le voci sul suo possibile approdo come nuovo commissario tecnico della nazionale, ruolo che potrebbe essere ricoperto anche da Antonio Conte, attualmente alla guida di un club del massimo campionato. La situazione rimane in evoluzione, con decisioni ancora da definire.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il testa a testa tra Massimiliano Allegri, allenatore del Milan e Antonio Conte, suo collega del Napoli, in questo finale di stagione non sarà soltanto per il secondo posto in Serie A e per la conquista di un piazzamento utile per disputare la Champions League nella prossima annata. Ma sarà anche una volata per la panchina della Nazionale Italiana. Con Roberto Mancini 'terzo incomodo'. Le quotazioni 'azzurre' di Allegri, per la 'rosea', sarebbero in ascesa perché - a dispetto delle rassicurazioni che arrivano dal Milan riguardo al legame con il proprio tecnico - l'ingresso o meno nella prossima Champions ma soprattutto i programmi che in Via Aldo Rossi hanno per il mercato estivo potrebbero far saltare il banco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri ‘avverte’ il Milan: richieste chiare sul mercato o sarà addio per la panchina dell’Italia

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