Clamoroso annuncio su Leao in queste ore: il futuro dell’attaccante del Milan potrebbe essere lontano da Milanello. Prima la deludente prestazione fornita sul campo della Lazio con la conseguente sostituzione nel secondo tempo, poi il forfait contro il Torino. Leao non vive un momento felicissimo al Milan e tornano a circolare in queste ore clamorose voci sul suo futuro, che appare sempre più lontano dal club rossonero e da Milanello. Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it A far tremare i tifosi del Diavolo ci pensa questa volta il giornalista e telecronista di ‘Sky Sport’, Maurizio Compagnoni, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “ Il posto che occupa al momento il Milan in classifica è a dir poco sorprendente visto che Allegri non ha avuto a disposizione un centravanti da Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Leao, l’ultimo annuncio sconvolge tutti: si avvicina l’addio al Milan

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