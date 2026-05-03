Maurizio Mirarchi | Vincere a Rotterdam non è facile queste partite ci servono per crescere

Il Setterosa ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva, questa volta nei tempi regolamentari, in una partita della Division. L’allenatore ha commentato che conquistare un successo a Rotterdam non è semplice e che queste gare rappresentano un passo importante per il miglioramento della squadra. La squadra ha mostrato determinazione in una sfida impegnativa, proseguendo il suo percorso di crescita nel campionato.

Seconda vittoria consecutiva, questa volta nei tempi regolamentari, per il Setterosa nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile: a Rotterdam cadono in casa i Paesi Bassi, sconfitti per 12-10, ed il CT dell’Italia, Maurizio Mirarchi, in attesa di conoscere il risultato di Grecia-Australia, che definirà il destino delle azzurre nella competizione, analizza a caldo al sito federale il successo odierno. La gioia del tecnico azzurro: “ Bella partita, è bello giocare in una piscina così piena, con tanta gente, con tanto tifo. Vincere qui non è facile. Abbiamo disputato una gran partita giocando con intensità contro una squadra molto forte e secondo me tra le prime al mondo “.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Maurizio Mirarchi: “Vincere a Rotterdam non è facile, queste partite ci servono per crescere” Notizie correlate Pisa-Milan, Allegri pragmatico: “Vincere le partite non è mai facile”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A... Locatelli a DAZN: «Quando giochi queste partite ci devi mettere il cuore. Quello che succede avanti e indietro non ci interessa, vogliamo la Champions»di Luca FiorettiLocatelli a DAZN: «Quando giochi queste partite ci devi mettere il cuore». Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Pallanuoto, il Setterosa agguanta l'Australia e la batte ai rigori: primo successo in World Cup dell'era Mirarchi; Division I World Cup: il Setterosa rialza la testa e piega l'Australia ai rigori. Maurizio Mirarchi: Vincere a Rotterdam non è facile, queste partite ci servono per crescereSeconda vittoria consecutiva, questa volta nei tempi regolamentari, per il Setterosa nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile: a ... oasport.it Pallanuoto femminile: Maurizio Mirarchi nuovo CT del SetterosaLa notizia è stata diffusa il 2 marzo 2026. Maurizio Mirarchi, fino a quel momento assistente della formazione maschile, assume il ruolo di commissario tecnico del Setterosa. Carlo Silipo, che aveva ... it.blastingnews.com DEBUTTO IN SALITA PER IL SETTEROSA NELLA WORLD CUP Inizia con una sconfitta il cammino dell'Italia nella Divisione I di World Cup. Alla prima uscita ufficiale con Maurizio Mirarchi in panchina, le Azzurre cedono alla Grecia, che si impone pe - facebook.com facebook