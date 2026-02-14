Pisa-Milan Allegri pragmatico | Vincere le partite non è mai facile
Massimiliano Allegri ha affermato che vincere le partite di calcio non è mai semplice, anche quando il suo Milan affronta squadre come il Pisa. Dopo la sfida terminata con un pareggio, l’allenatore ha sottolineato come la partita sia stata complicata, soprattutto per le difficoltà nel trovare il ritmo giusto. La squadra rossonera ha mostrato segnali di fatica, e Allegri ha commentato che ogni partita presenta le sue sfide, anche contro formazioni che lottano per la salvezza. La sfida si è giocata davanti a circa 10.000 spettatori, che hanno sostenuto i padroni di casa fino all’ultimo minuto
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Un giudizio sulla partita: "Non era semplice riprendere dopo aver giocato le ultime due partite a distanza di 9 giorni. Poi sono partite dove il Pisa chiudeva molto bene, noi potevamo giocare un po' più puliti e dovevamo riempire piùà l'area. Nel secondo tempo dopo l'uno a zero abbiamo avuto il 2 a 0 sbagliato, il rigore sbagliato. Queste partite sono pericolosissime, perché il Pisa è stato bravissimo a restare nella partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
