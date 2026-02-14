Pisa-Milan Allegri pragmatico | Vincere le partite non è mai facile

Massimiliano Allegri ha affermato che vincere le partite di calcio non è mai semplice, anche quando il suo Milan affronta squadre come il Pisa. Dopo la sfida terminata con un pareggio, l’allenatore ha sottolineato come la partita sia stata complicata, soprattutto per le difficoltà nel trovare il ritmo giusto. La squadra rossonera ha mostrato segnali di fatica, e Allegri ha commentato che ogni partita presenta le sue sfide, anche contro formazioni che lottano per la salvezza. La sfida si è giocata davanti a circa 10.000 spettatori, che hanno sostenuto i padroni di casa fino all’ultimo minuto