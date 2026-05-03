Mauriziano | nuovo modello infermieristico riduce tempi e rischi clinici

Un nuovo modello infermieristico è stato introdotto in alcuni ospedali, con l’obiettivo di ridurre i tempi di assistenza e i rischi clinici. Questo approccio prevede un ruolo più attivo e specializzato degli infermieri, che possono intervenire tempestivamente per prevenire infezioni e migliorare la sicurezza dei pazienti, in particolare quelli over 75 anni. I cambiamenti riguardano anche procedure più snelle e controlli più rigorosi durante le cure quotidiane.

? Cosa scoprirai Come può un nuovo ruolo infermieristico ridurre le infezioni ospedaliere?. Quali cambiamenti concreti garantiscono la sicurezza dei pazienti sopra i 75 anni?. Come si ottiene una dimissione sicura verso il domicilio senza nuovi ricoveri?. Perché questo modello torinese potrebbe diventare uno standard internazionale?.? In Breve Studio condotto su 900 pazienti con l'Università di Genova. Oltre il 50% dei soggetti analizzati ha un'età superiore ai 75 anni. Riduzione cadute e infezioni da dispositivi medici per i pazienti fragili. Convegno di presentazione dei risultati previsto per lunedì 4 maggio. L’Ospedale Mauriziano di Torino presenterà lunedì 4 maggio i risultati dello studio Conform, che analizza l’impatto del modello Fundamentals of Care sulla gestione dei pazienti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mauriziano: nuovo modello infermieristico riduce tempi e rischi clinici Notizie correlate Cuore: la rivoluzione a 2 cateteri riduce rischi e tempi chirurgici? Cosa sapere Il team di Campobasso presenta lo studio CRT-NEXT con dispositivo a due elettrocateteri. Ricerca, nuovo studio sul vino: un consumo moderato riduce del 21% i rischi di malattie cardiovascolariUn nuovo studio su 340mila persone presentato a Washington scuote la comunità medica: se birra e superalcolici aumentano i rischi, il consumo...