Un nuovo studio condotto dal team di Campobasso presenta un approccio innovativo nella riparazione del cuore, utilizzando un dispositivo con due elettrocateteri. Il metodo, chiamato CRT-NEXT, mira a ridurre i rischi e i tempi delle procedure chirurgiche. La ricerca si concentra sull’efficacia di questa soluzione, che potrebbe rappresentare un passo avanti nel trattamento di alcune patologie cardiache. I dettagli dello studio sono stati condivisi in una recente comunicazione scientifica.

? Cosa sapere Il team di Campobasso presenta lo studio CRT-NEXT con dispositivo a due elettrocateteri.. La nuova tecnologia riduce rischi e tempi chirurgici per 700 pazienti con scompenso cardiaco.. Il dottor Matteo Santamaria e il team del Responsible Research Hospital di Campobasso hanno presentato i risultati dello studio CRT-NEXT, una ricerca che introduce un dispositivo a due elettrocateteri per la resincronizzazione cardiaca, riducendo rischi e tempi chirurgici rispetto ai tre cateteri tradizionali. I dati clinici emersi dal trial multicentrico, coinvolgendo circa 700 pazienti distribuiti su 23 centri in Italia, sono stati illustrati durante il congresso annuale dell’American College of Cardiology e pubblicati sulla rivista scientifica Circulation.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuore: la rivoluzione a 2 cateteri riduce rischi e tempi chirurgici

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