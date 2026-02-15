Atletica Sara Fantini debutta con una buona misura Si rivede Matteo Togni stagionale di Molinarolo

Sara Fantini ha fatto il suo debutto stagionale con un lancio di 72,38 metri a Piacenza, durante i Campionati Italiani invernali di lanci. La gara si è svolta in una giornata fredda, e la atleta ha dimostrato di essere già in buona forma. Nel frattempo, Matteo Togni è tornato a gareggiare dopo mesi di assenza, partecipando alla stessa competizione a Molinarolo.

Sara Fantini ha aperto la propria stagione con una buona misura, lanciando il martello a 72.38 metri in quel di Piacenza, dove è andata in scena una prova regionale dei Campionati Italiani invernali di lanci. La Campionessa d'Europa ha aperto la serie con 71.22, poi ha raggiunto l'apice di giornata e a seguire si è espressa in 68.20, 70.79, 69.75 e un nullo finale. L'emiliana sarà protagonista tra un paio di settimane alla finale nazionale di Mariano Comense (in provincia di Como), inseguendo il 18mo titolo consecutivo tra inverno ed estate. Elisa Molinarolo ha aggiunto un centimetro al proprio stagionale nel salto con l'asta, valicando 4.