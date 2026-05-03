Si chiama A Pesca con il Babbo, manuale di complicità tra padre e figlio e lo ha scritto Carlo Conti. Un libro sulla pesca perché, spiega il conduttore al Corriere, è uno sport che “somiglia alla mia vita. Sono uno che sa aspettare. Che non rincorre mai. Che dà tempo al tempo”. E Conti racconta a proposito di avere rifiutato alcune edizioni precedenti di Sanremo, perché “non ero pronto”. Il legame padre figlio è al centro del libro e sul suo Matteo il conduttore racconta: “È arrivato quando io avevo cinquantadue anni. Mi sono ritrovato a fare il padre senza aver mai conosciuto il mio. Non ho potuto attingere a un modello preciso, cerco di fare il possibile, anche se ogni giorno mi chiedo se sto facendo la cosa giusta”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Matteo è arrivato quando avevo 52 anni, mi sono ritrovato a fare il padre senza avere mai conosciuto il mio. Cerco di fare il possibile… Il futuro? Magari una rubrica sulla pesca a Linea Blu”: Carlo Conti si racconta

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Carlo Conti: «Mi sono ritrovato a fare il padre a 52 anni, senza aver mai conosciuto il mio. Ogni giorno mi chiedo se sto facendo la cosa giusta. Mia moglie Francesca Vaccaro? È stata Antonella Clerici a consigliarmi di farle la proposta»Matteo oggi «indossa le cuffie per tutto il giorno, risponde a monosillabi, se gli chiedi com’è andata a scuola, la replica è sempre “bene”.

Elisa Isoardi: «Sono cresciuta senza mio padre. Mi è mancato tantissimo quando ero bambina, ma non l’ho mai colpevolizzato, perché un adulto può fare degli errori»Elisa Isoardi, ospite a Domenica In, racconta per la prima volta l’assenza del padre nella sua vita.

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Ciao a tutti non so se mi potete aiutare. Sono di rientro dalla Svizzera cerco un posto dove fermarmi a pranzare al sacco, dove ci siano prati, tavoli e possibilmente un parco giochi. Avevo letto di Cioss Prato ma è chiuso La direttrice è Basilea - Chiasso, vorrei f - facebook.com facebook

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