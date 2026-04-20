Elisa Isoardi ha condiviso per la prima volta alcuni dettagli sulla sua infanzia, raccontando che i suoi genitori si sono separati quando aveva tre anni. Ha spiegato che suo fratello è cresciuto con i nonni, mentre lei è rimasta con sua madre. La conduttrice ha anche detto di aver sentito molto la mancanza di suo padre da bambina, ma di non aver mai provato rancore nei suoi confronti, riconoscendo che gli adulti possono commettere errori.

Elisa Isoardi, ospite a Domenica In, racconta per la prima volta l’assenza del padre nella sua vita. «Mia madre ha sposato mio padre a 15 anni, aspettava già mio fratello», ha spiegato. «Io sono arrivata 7 anni dopo, ma quando avevo tre anni i miei genitori si sono separati, mio fratello è cresciuto con i nonni e mio padre, io con mia madre». Una parte della storia della sua vita che è rimasta a lungo fuori dal racconto pubblico: «Non ne ho mai parlato, perché un padre manca e anche un fratello. Poi noi ci siamo ritrovati adesso con mio fratello, perché nella vita le cose tornano, mentre con mio padre no». Oggi la distanza si è ridotta,...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elisa Isoardi: «Sono cresciuta senza mio padre. Mi è mancato tantissimo quando ero bambina, ma non l’ho mai colpevolizzato, perché un adulto può fare degli errori»

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