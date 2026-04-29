Challenger Cagliari 2026 Matteo Arnaldi torna a vincere Bellucci vince il derby contro Sonego Eliminato Cinà

Nel torneo Challenger di Sardegna Open 2026, Matteo Arnaldi ha conquistato una vittoria importante, mentre Bellucci ha prevalso nel derby contro Sonego. Nel frattempo, Cinà è stato eliminato dalla competizione. La giornata di incontri si è conclusa con queste novità, segnando un momento di svolta per alcuni dei partecipanti.

Calato il sipario sulla giornata di incontri nel Sardegna Open 2026, torneo del circuito Challenger di questa settimana. Tanti tennisti italiani presenti per rifinire la preparazione in vista degli Internazionali d’Italia a Roma. Match in cui va sottolineato il ritorno al successo di Matteo Arnaldi. Il ligure si è imposto contro Federico Arnaboldi (n.441 del ranking) col punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-2. Una prestazione in crescendo di Arnaldi che sta cercando di ritrovare le migliori sensazioni, dopo aver tanto faticato per un infortunio al piede. Sul suo cammino, negli ottavi di finale, ci sarà l’argentino Juan Manuel Cerundolo (n.7 del seeding), a segno contro Federico Cinà (wild card) per 6-7 (8) 6-4 6-3.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Challenger Cagliari 2026, Matteo Arnaldi torna a vincere, Bellucci vince il derby contro Sonego. Eliminato Cinà Notizie correlate LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: out Bellucci, scende in campo Sonego, poi CinàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Nava vince il derby a stelle e strisce, ora in campo BellucciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Berrettini a SuperTennis: Contento dell'accoglienza a Cagliari. Cobolli? Un animo speciale; Berrettini cerca il rilancio a Cagliari: Accetto la mia classifica, so di poter ritornare in alto; Challenger 175 Cagliari 2026: programma, orari e ordine di gioco 28 aprile con Berrettini in campo; Berrettini riparte dall’Italia: batte (a fatica) Kypson e avanza a Cagliari. Challenger 175 Cagliari 2026: Arnaldi ribalta Arnaboldi e accede al secondo turnoSuccesso pesante per il sanremese, uscito dalla Top 100 ATP, che rimonta il connazionale Arnaboldi e incontrerà Cerundolo al secondo turno ... spaziotennis.com Challenger Cagliari, Arnaldi: Il piede mi dà ancora fastidio, ma adesso riesco ad allenarmi. Servono ore di tennisTennis - Interviste | Le parole del sanremese dopo la vittoria contro Arnaboldi all'esordio in Sardegna: Ora voglio solo ritrovare la giusta condizione fisica ... ubitennis.com AZZURRI PROTAGONISTI A CAGLIARI Giornata intensa al Challenger 175 di Cagliari, con tanti italiani in campo tra vittorie importanti e qualche stop. Ecco tutti i risultati Mattia Bellucci b. Lorenzo Sonego 6-4 1-6 7-5 Matteo Arnaldi b. Federico Arna - facebook.com facebook Matteo Berrettini batte Kypson in lotta e supera il primo turno al Challenger di Cagliari - x.com