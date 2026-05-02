Matteo Arnaldi ha recentemente disputato un torneo a Cagliari, ottenendo risultati che gli hanno permesso di tornare a competere con successo nel circuito ATP. Nel 2024, ha raggiunto la sua posizione più alta in classifica, arrivando alla 30ª posizione. Questa performance rappresenta il suo miglior piazzamento nel ranking mondiale, e ora punta a puntare più in alto, con l’obiettivo di entrare nella top-100.

Matteo Arnaldi raggiunse la trentesima posizione del ranking ATP nell’agosto 2024 e quello fu il suo miglior piazzamento in carriera nella classifica internazionale. Sono passati quasi due anni dai fasti dei giorni migliori, coincisi con il trionfo nella Coppa Davis 2023 e con la semifinale raggiunta al Masters 1000 di Montreal e gli ottavi di finale arpionati al Roland Garros nel 2024, e nel frattempo il tennista italiano è uscito dalla top-100 della graduatoria mondiale. In occasione dell’aggiornamento dello scorso 20 aprile, il 25enne era il numero 103 del mondo, ma è attualmente scivolato fino alla 127ma piazza virtuale, nonostante abbia raggiunto la finale del Challenger di Cagliari: 511 punti all’attivo per il tennista italiano, che però può tornare ad avvicinare l’elite del panorama mondiale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Arnaldi redivivo: può vincere un torneo e puntare alla top-100! Il ranking ATP con i risultati di Cagliari

Notizie correlate

Challenger Cagliari 2026, Matteo Arnaldi torna a vincere, Bellucci vince il derby contro Sonego. Eliminato CinàCalato il sipario sulla giornata di incontri nel Sardegna Open 2026, torneo del circuito Challenger di questa settimana.

Matteo Berrettini al limite della top100 nel ranking ATP: la situazione dopo il Challenger di CagliariMatteo Berrettini avrebbe preferito proseguire il proprio percorso nel Challenger di Cagliari, consolidando ulteriormente fiducia in una stagione...

Panoramica sull’argomento

Matteo Arnaldi redivivo: può vincere un torneo e puntare alla top-100! Il ranking ATP con i risultati di CagliariMatteo Arnaldi raggiunse la trentesima posizione del ranking ATP nell'agosto 2024 e quello fu il suo miglior piazzamento in carriera nella classifica ... oasport.it

LIVE Atp Madrid: Arnaldi-Tiafoe 6-3 7-5, Matteo ai quarti con Draper o PaulTiafoe (testa di serie numero 16 a Madrid) e Arnaldi si sono affrontati soltanto una volta, a Wimbledon 2024, con l'americano capace di rimontare due set per imporsi 6-7 2-6 6-1 6-3 6-3. gazzetta.it