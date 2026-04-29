Il 28 aprile, Elena Santarelli si è riunita con Alessia Marcuzzi e Caterina Balivo, come mostrato in un post su social media. La showgirl ha condiviso momenti della giornata e ha risposto alle critiche rivolte a Chiara Ferragni dopo un'intervista andata in onda su Belve. La foto ritrae il gruppo in un pigiama party, senza altri dettagli sui contenuti della conversazione o sui motivi delle discussioni.

?? Cosa sapere Elena Santarelli si è riunita con Alessia Marcuzzi e Caterina Balivo il 28 aprile. La showgirl ha affrontato le critiche su Chiara Ferragni dopo l'intervista a Belve. Il 28 aprile, Elena Santarelli ha trasformato la tensione di un'intervista a Belve in un momento di convivialità domestica, circondandosi di un gruppo ristretto di amiche per affrontare le domande di Francesca Fagnani attraverso un pigiama party esclusivo. Guardarsi riflessi nello specchio della televisione rappr .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santarelli post Belve: il pigiama party con Marcuzzi e Balivo

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