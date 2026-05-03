Master 1000 di Madrid è il giorno della finale tra Sinner e Zverev | a che ora giocano e dove vederla

Il Master 1000 di Madrid si avvia alla conclusione con la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, prevista a partire dalle 17 di oggi, domenica 3 maggio. Questa partita rappresenta l’ultimo atto di un torneo che si svolge nel capoluogo spagnolo, con i due giocatori pronti a sfidarsi per il titolo. La finale si terrà sul campo principale e sarà trasmessa in diretta streaming e televisiva.

È tutto pronto per la finale del Master 1000 di Madrid. Jannik Sinner e Alexander Zverev scenderanno in campo non prima delle 17 di oggi, domenica 3 maggio, in quello che di fatto restava l’unico torneo dei Master 1000 in cui l’altoatesino non era ancora riuscito a mettere piede in finale. I due scenderanno in campo sul Manolo Santana, non appena sarà terminata la finale di doppio femminile AndreevaShnaider-SiniakovaTownsend. I precedenti tra Sinner e Zverev. Quello di oggi a Madrid sarà il quattordicesimo incrocio tra Sinner e Zverev. L’azzurro è avanti 9-4 ed è uscito vincitore dagli ultimi otto match. Di questi, quattro sono stati in semifinale negli ultimi quattro Masters, tutti poi vinti da Sinner.🔗 Leggi su Open.online

Sinner-Lehecka: gli highlights della FINALE | ATP 1000 Miami

Notizie correlate

Sinner-Zverev oggi in finale a Madrid, a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streamingSinner-Zverev in finale al Masters 1000 di Madrid: orario, precedenti e dove vedere la partita in TV e streaming: non è prevista diretta in chiaro.

Sinner-Zverev, oggi finale a Madrid: orario, precedenti e dove vederla(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo contro Alex Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid – in diretta tv e streaming – oggi, domenica 3 maggio...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Jannik Sinner - Arthur Fils al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; ATP Madrid 2026, il tabellone del Master 1000: Sinner batte Moller, agli ottavi Norrie; Madrid, il programma azzurro di oggi: ecco quando debuttano Musetti e Sinner; Quanto guadagnerebbe Sinner vincendo il Masters 1000 di Madrid? Cifre e montepremi.

Sinner-Zverev, finale Masters 1000 Madrid oggi in TV: canale, orario e la decisione sulla diretta in chiaroFinale ad alta tensione a Madrid: Sinner sfida Zverev oggi dalle 17, con diretta esclusiva su Sky Sport e streaming su NOW e Sky Go. Niente diretta gratis su Tv8 (per ora). libero.it

Sinner-Zverev oggi finale a Madrid: orario e dove vedere la diretta. Jannik a caccia del quinto Masters 1000 consecutivoMadrid può diventare un altro tassello della stagione perfetta di Sinner. E forse, l’ennesimo record destinato a cambiare la storia del tennis italiano e mondiale ... firstonline.info

“Serve riservatezza, educazione impeccabile, presenza silenziosa. Le lauree e i master non bastano” - facebook.com facebook

Aggiornamento: ho passato il giorno a studiare, a breve avrò due master anche io #Garlasco x.com