Un episodio di violenza si è verificato a Massa, dove un uomo è stato ucciso davanti al proprio figlio. L'evento ha coinvolto un gesto violento che ha portato alla tragica morte dell'uomo, lasciando il figlio presente sul posto. Uno psicologo ha commentato come atti di questo tipo possano influenzare la percezione di sicurezza e fiducia nel mondo di chi assiste a simili eventi. La dinamica e le circostanze dell'aggressione sono ancora oggetto di indagine.

Sarebbe rassicurante pensare che il problema siano solo «loro»: baby-gang, il branco, i maranza. I ragazzi violenti, i giovani senza valori, una generazione smarrita e feroce. È la narrazione più comoda, perché ci assolve. Sposta il male lontano da noi, deresponsabilizzandoci, lo confina nei corpi degli altri, nei volti dei più giovani. Non siamo più tra gli Anni Settanta e Ottanta in preda a I Guerrieri della Notte raccontati nell’omonimo film di Hill, quando quella generazione di adolescenti e giovani adulti figli della società edipica trasgrediva per attaccare le istituzioni. I comportamenti di questi ragazzi, oggi, non nascono nel vuoto....🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Massa, Giacomo Bongiorni, ucciso davanti al figlio: «Quando la violenza spezza anche la fiducia nel mondo»

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