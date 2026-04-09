Nella provincia di Massa-Carrara il cielo sarà principalmente sereno giovedì, con temperature miti e condizioni di stabilità atmosferica. Tuttavia, in alcune aree dell’Appennino si prevedono nubi che potrebbero portare a occasionali rovesci o annuvolamenti. Il clima caldo e soleggiato si manterrà lungo tutta la giornata, mentre le nubi in quota rappresentano un elemento di variabilità locale.

La provincia di Massa-Carrara si prepara ad affrontare una giornata di giovedì caratterizzata da condizioni atmosferiche stabili, con un cielo prevalentemente limpido che interesserà l’intero territorio apuano. Nonostante la persistenza del sereno, si prevedono lievi variazioni locali lungo le fasce costiere e sulle zone montane durante le diverse ore della giornata. Dinamiche meteorologiche tra costa e rilievi appenninici. L’andamento del tempo per la giornata odierna mostrerà alcune sfumature diverse a seconda della quota e della posizione geografica. Al primo mattino, infatti, la fascia litoranea sarà interessata dalla presenza di nubi basse, mentre nel pomeriggio la situazione cambierà sui versanti dell’Appennino, dove si attende la formazione di addensamenti nuvolosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa-Carrara: sole e clima mite, ma occhio alle nubi in Appennino

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