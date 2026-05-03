Maserati 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 2026 Maserati ha portato a termine la transizione alla tecnologia elettrica, sostituendo il modello MC20 con la nuova MCPura. È stato annunciato un aggiornamento della gamma con tutti i modelli disponibili e i relativi prezzi. Le versioni elettriche sono ora la principale offerta del marchio, che ha introdotto anche varianti ibride e motori a combustione. I dettagli sui modelli e le tariffe sono stati resi pubblici a inizio maggio.

Aggiornato 3 maggio 2026: Maserati ha completato la transizione Folgore con MC20 sostituita dalla nuova MCPura (223.504€). Ammiraglia gamma: 849 Testarossa (561.200€) presentata come prima ibrida del Tridente. Maserati è il marchio sportivo di Stellantis, brand di lusso italiano nato a Bologna nel 1914, oggi prodotto a Modena (Officina Maserati) e Mirafiori. La gamma 2026 si articola su tre pilastri: SUV (Grecale + Folgore), GT (GranTurismo + GranCabrio + Folgore) e supercar (MCPura, GT2 Stradale, 849 Testarossa). Tutte con linea Folgore 100% elettrica e motori V6 Nettuno biturbo da 490 a 630 CV. Ecco il listino completo con prezzi Italia. Tutti i modelli Maserati 2026 con prezzi.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Maserati 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Maserati Grecale 2026: La Fine di Porsche | Interni, Prestazioni e Prezzo Recensione! Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Maserati, la sua eleganza contemporanea alla Milano Design Week 2026; I primi cent’anni del Tridente Maserati, un logo iconico tra pista e leggenda; Cento anni Maserati, il Tridente inizia i festeggiamenti; Maserati e il Salone del Mobile: il Tridente debutta come protagonista della mobilità del design. International Auto Film Festa 2026: guarda gratis i video vincitoriDalla Mazda RX-7 alla Maserati 300S: scopri i cortometraggi che hanno trionfato all'International Auto Film Festa 2026. Guarda qui tutti i video premiati ... motorbox.com Maserati, una campagna di comunicazione celebra i cento anni del TridenteLa rubrica Motori a cura di ItalPress su ticinonotizie.it MODENA (ITALPRESS) – Nel 2026 per Maserati ricorrono i primi cento anni del suo iconico logo, il Tridente, e della sua prima vittoria sportiva ... ticinonotizie.it Maserati Grecale Modena Nero Infinito facebook